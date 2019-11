Thế hệ mới của mẫu xe hạng C - Mazda3 đang gặt hái thành công tại thị trường châu Á. Chỉ vài ngày sau khi được Tổ chức phi lợi nhuận Women’s World Car of the year 2019 gồm các phóng viên nữ trên toàn cầu bình chọn là Xe của năm 2019, Mazda3 mới tiếp tục giành chiến thắng giải Thailand Car of the Year 2019 - Xe của năm 2019”, do Hiệp hội nhà báo ô tô Thái Lan tổ chức.

Theo đó, trải qua nhiều hạng mục đánh giá của hội đồng giám khảo gồm các nhà báo chuyên ngành ô tô tại Thái Lan, Mazda3 mới giành được 408 điểm. Kết quả này giúp Mazda3 vượt qua Toyota Corolla Altis (205 điểm) và Honda Accord (204 điểm) để đăng quang giải thưởng Xe của năm 2019 lần thứ 5 tổ chức tại Thái Lan.

Mazda3 mới giành được 408 điểm từ đánh giá của hội đồng giám khảo gồm các nhà báo chuyên ngành ô tô tại Thái Lan - Ảnh: Bangkokpost

Theo quy định, tất cả các mẫu xe tham gia cạnh tranh giải thưởng này đều phải trải qua các bài đánh giá của hội đồng giám khảo TAJA, gồm các nhà báo trong lĩnh vực ô tô tại Thái Lan. Các tiêu chuẩn để đánh giá, chấm điểm giải thưởng xe của năm, bao gồm: thiết kế, hiệu suất vận hành, tính kinh tế, khả năng xử lý, tiện nghi thoải mái, độ an toàn, công nghệ, tính thân thiện với môi trường cũng như giá trị mà chiếc xe mang lại cho người dùng.

Ngoài ra, các mẫu xe tham gia đều phải đáp ứng điều kiện đang được phân phối tại thị trường Thái Lan, là sản phẩm hoàn toàn mới và ra mắt trong khoảng thời gian từ ngày 1.10.2018 đến 30.9.2019. Bên cạnh các mẫu xe lắp ráp tại Thái Lan, để tăng tính hấp dẫn đồng thời tạo cơ hội cho nhiều mẫu xe góp mặt, hội đồng giám khảo TAJA còn chấp nhận cho các dòng xe sản xuất trong khu vực ASEAN tham gia cạnh tranh giải thưởng danh giá này.

Tại thị trường Việt Nam, Mazda3 thế hệ mới có giá bán 719 – 919 triệu đồng - Ảnh: Trần Hoàng

Mazda3 thế hệ mới giành giải thưởng Xe của năm tại Thái Lan 2019 được Mazda cùng đối tác liên doanh sản xuất tại nhà máy đặt tại tỉnh Rayong, Thái Lan và ra mắt thị trường này vào ngày 18.9.2019 với giá từ 969.000 baht – 1,198 triệu baht tương đương 745 – 920 triệu đồng. Mazda3 thế hệ mới được đánh giá có thiết kế hiện đại, khả năng vận hành tốt, hiệu quả về tiết kiệm nhiên liệu và mang lại nhiều lợi ích cho người dùng…

Đây là lần thứ 2, Mazda có một mẫu xe giành giải thưởng Xe của năm tại Thái Lan, trước Mazda3, giải thưởng này từng được trao cho mẫu Mazda CX-3 vào năm 2016. Riêng tại thị trường Việt Nam, Mazda3 thế hệ mới do Trường Hải (THACO) lắp ráp tại nhà máy đặt ở Chu Lai, Quảng Nam và phân phối ra thị trường vào đầu tháng 11.2019 với 10 phiên bản có giá từ 719 – 919 triệu đồng.