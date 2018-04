Bằng lái xe quốc tế IAA là gì? Có cần thiết không?

Với nền kinh tế đang trên đà phát triển, nhu cầu đi lại của người Việt là rất lớn. Trong những chuyến du lịch hay công tác dài ngày tại nước ngoài, nhiều người có xu hướng thuê xe tự lái để tiết kiệm chi phí đồng thời chủ động trong di chuyển, tham quan. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân Sở Giao thông đã tiến hành cấp giấy phép lái xe quốc tế rộng rãi từ vài năm trước.

Tuy nhiên, bằng lái xe quốc tế do Sở Giao thông cấp chỉ có hiệu lực tại 84 nước tham gia Công ước Vienna 1986 về Giao thông đường bộ và Công ước về Biển báo - Tín hiệu đường bộ. Trong đó, trừ Thái Lan, Pháp, Đức, Anh, Úc hay Hàn Quốc những quốc gia còn lại người Việt thường ít tới. Chính vì vậy nhiều người có xu hướng làm bằng lái xe quốc tế do các đơn vị tổ chức uy tín cấp được chấp thuận ở nhiều quốc gia.

Nắm bắt được nhu cầu này, công ty An Khang ra đời với mục đích hỗ trợ người Việt làm bằng lái xe quốc tế dễ dàng đảm bảo hơn từ IAA. Đây là tên viết tắt của Hiệp hội ô tô quốc tế có trụ sở tại New York (Mỹ), một trong những tổ chức uy tín được chính phủ cấp phép làm bằng lái xe quốc tế. Những bằng lái xe quốc tế do IAA cấp được chấp thuận ở 192 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoại trừ một số thành phố tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Giống như giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp, bằng lái quốc tế của IAA chỉ được chấp thuận khi mang theo giấy này và giấy phép lái xe được cấp trong nước. Thông thường tại những quốc gia phát triển như Mỹ việc thi bằng lái xe với visa du lịch là gần như không khả thi. Chính vì vậy, bằng lái xe quốc tế có độ phủ rộng như IAA là rất cần thiết với những người thường xuyên ra nước ngoài có nhu cầu tự lái xe.

Cũng theo đại diện đại lý duy nhất của IAA tại Việt Nam, nhu cầu làm bằng lái quốc tế của người Việt là rất lớn, mỗi tháng khoảng 1.000 bằng. Lượng khách cũng rất đa dạng trong đó có tới 70% làm bằng lái để đi Mỹ và trong đó có cả giới văn nghệ sĩ, những người thường có các chuyến lưu diễn dài ngày tại nước ngoài.

Hiện công ty An Khang, đại lý của IAA Việt Nam đang cung cấp nhiều gói làm bằng lái quốc tế khác nhau có thời hạn từ 1 năm đến 20 năm. Bạn có thể tham khảo thêm tại website www.iaavietnam.com.

Phong Trần