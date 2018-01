Cận cảnh Suzuki Celerio giá 359 triệu đồng tại Việt Nam

tin liên quan Phân khúc ô tô cỡ nhỏ tại VN, cơ hội nào cho Suzuki Celerio Rục rịch gia nhập thị trường ô tô VN với mức giá chưa tới 400 triệu đồng, liệu Suzuki Celerio có đủ sức phá vỡ sự thống trị của KIA Morning, Hyundai Grand i10 hay lại đi theo “vết xe đổ" của đàn anh Suzuki Ciaz?

Những khách hàng mua xe Suzuki Celerio thời điểm này có thể sẽ chịu mức giá cao hơn một chút vì lô xe đầu tiên này nhập về trước thời điểm 1.1.2018, nghĩa là vẫn chịu mức thuế 30% như lô xe Honda CR-V mới đây. Do đó, nếu chờ đợi lô xe thứ hai, có thể khách hàng sẽ mua được Celerio với giá bán rẻ hơn đáng kể.

Cạnh tranh với các mẫu xe cỡ nhỏ trong phân khúc như Kia Morning, Hyundai Grand i10, Chevrolet Spark và sắp tới là Toyota Wigo, Celerio sở hữu kích thước dài 3.600 mm, rộng 1.600 mm và cao 1.540 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.425 mm. Khoảng sáng gầm xe 145 mm, bán kính vòng quay 4,7 m.



Thiết kế của Suzuki Celerio thể hiện tính đơn giản thực dụng của người Nhật, ưu tiên cho không gian nội thất nhưng kiểu dáng không được thời trang với đèn pha halogen, mâm đúc kích thước 14 inch, kính chiếu hậu không tích hợp đèn báo rẽ. Thiết kế của Suzuki Celerio thể hiện tính đơn giản thực dụng của người Nhật, ưu tiên cho không gian nội thất nhưng kiểu dáng không được thời trang với đèn pha halogen, mâm đúc kích thước 14 inch, kính chiếu hậu không tích hợp đèn báo rẽ.

Celerio trang bị vô lăng 3 chấu có thiết kế đơn giản không được tích hợp các phím chức năng, tay lái có thể điều chỉnh độ nghiêng, điều hòa hai vùng độc lập, đi kèm là hệ thống âm thanh giải trí 2-DIN với bốn loa, khóa cửa trung tâm, cửa sổ điện… Trang bị an toàn gồm hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái… Những tính năng chỉ ở mức cơ bản.



Celerio sử dụng động cơ 3 xi lanh, dung tích 1.0 lít, công suất 68 mã lực, mô men xoắn cực đại 89 Nm, tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe nhằm giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Celerio ở mức 4,8 lít/100 km. Celerio sử dụng động cơ 3 xi lanh, dung tích 1.0 lít, công suất 68 mã lực, mô men xoắn cực đại 89 Nm, tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe nhằm giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Celerio ở mức 4,8 lít/100 km.

Về tính năng an toàn chỉ ở mức vừa đủ, gồm hệ thống trợ lực điện, phanh ABS, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái.

tin liên quan Tắc đường về, ô tô mới trễ hẹn với thị trường Việt Nam “Dạm ngõ” thị trường Việt Nam từ tháng 8.2017, các mẫu mã ô tô mới đang đứng trước nguy cơ “trễ hẹn” với người tiêu dùng khi chịu ảnh hưởng từ quy định mới về nhập khẩu ô tô.

Một số hình ảnh thực tế Suzuki Celerio tại Việt Nam:

Gia Linh