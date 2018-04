Ford Escape tại thị trường Mỹ kém an toàn

Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ công bố kết quá đánh giá mức độ an toàn của nhiều mẫu crossover cỡ nhỏ, trong đó Ford Escape bị đánh giá kém an toàn, nhất là ở vị trí hành khách phía trước.



Theo cơ quan an toàn giao thông Mỹ (IIHS), Ford Escape bị đánh giá “kém” trong bài thử nghiệm đâm trực diện góc nhỏ. IIHS cho biết chiếc crossover này để cho chướng ngại vật xâm nhập quá sâu vào khoang ghế phụ và túi khí rèm bên hông cả hai ghế đều không bung, nên giảm khả năng bảo vệ người ngồi trên xe. IIHS cho biết, Escape cho kết quả không tốt, khi để vật cản đâm sâu tới 10 inch (25,4 cm) vào cột kính chắn gió bên ghế phụ phía trước, trong khi chỉ đâm sâu vào 5 inch (12,7 cm) ở bên ghế lái.” Với việc bậc cửa bị dồn lại tới 4 inch (10,1 cm), nếu có va chạm tương tự xảy ra trong thực tế, nhiều khả năng phần hông của người ngồi ghế phụ phía trước sẽ bị chấn thương nặng. Lý giải điều này, IIHS cho biết, Ford đã gia cố các phiên bản của Escape từ năm 2017 trở lại đây để tăng độ bảo vệ cho người lái, còn bên phụ lại không được chú trọng.

Trong khi đó, các mẫu xe BMW X1, Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Jeep Compass và Mitsubishi Outlander đều được đánh giá tốt (Good) trong bài thử nghiệm đâm trực diện góc nhỏ ở cả bên ghế lái và ghế phụ. Trong đó, BMW X1 và Mitsubishi Outlander xuất sắc hơn về khả năng bảo vệ người ngồi bên ghế phụ một cách toàn diện, còn các mẫu Compass, Equinox và Terrain được đánh giá khả năng bảo vệ chân người ngồi ghế phụ chỉ ở mức "Chấp nhận được" (Acceptable). Đối thủ Ford Escape gồm các mẫu xe Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Toyota RAV4. Tuy nhiên, mẫu xe này lại không được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Gia Linh