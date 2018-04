Ford Focus 2019 cải tiến toàn diện

Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ công bố kết quá đánh giá mức độ an toàn của nhiều mẫu crossover cỡ nhỏ, trong đó Ford Escape bị đánh giá kém an toàn, nhất là ở vị trí hành khách phía trước.