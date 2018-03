Ford Ranger Raptor có giá từ 1,2 tỉ đồng tại Thái Lan

So với phiên bản 3.2L AT 4x4 Widtrak có giá 1,199 triệu bath tương đương 850 triệu đồng tại Thái Lan, Ford Ranger Raptor có giá cao hơn đáng kể. Cụ thể, mức chênh lệch là 41,7%. Nếu tính mức chênh lệch này với giá bán 925 triệu đồng của bản 3.2L AT 4x4 Widtrak tại Việt Nam thì Ranger Raptor sẽ có giá 1,3 tỉ đồng.

Ford Ranger Raptor trang bị động cơ tăng áp kép, máy dầu 4 xi lanh 2.0L, thay vì loại Twin-Turbo V6 3.5L trên F-150 Raptor hiện hành. Động cơ dầu Bi-Turbo này cho công suất 210 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 500 Nm. Đi kèm khối động cơ trên là hộp số tự động 10 cấp do Ford và General Motors (GM) đồng phát triển.

Với sức mạnh này, Ford Ranger Raptor không mạnh hơn nhiều so với Ranger Wildtrak 3.2 có công suất 200 mã lực hiện đang bán ra thị trường Việt Nam. Điểm mạnh của Ford Ranger Raptor là ở công nghệ tăng áp, đi kèm rất nhiều "đồ chơi" đáng giá được bổ sung trên mẫu xe này.



Các chế độ lái có mặt trên Ford Ranger Raptor bao gồm cả chế độ Baja và Sport cùng hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Ngoài ra, còn rất nhiều thay đổi trên phiên bản Raptor nhằm tạo khác biệt với các phiên bản còn lại của Ranger mới như hộp số, hệ thống giảm xóc, cơ cấu trợ lực lái, khung gầm… Các chế độ lái có mặt trên Ford Ranger Raptor bao gồm cả chế độ Baja và Sport cùng hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Ngoài ra, còn rất nhiều thay đổi trên phiên bản Raptor nhằm tạo khác biệt với các phiên bản còn lại của Ranger mới như hộp số, hệ thống giảm xóc, cơ cấu trợ lực lái, khung gầm…

Những trang bị được bổ sung trên Ford Ranger Raptor theo đánh giá của những người chơi offroad là rất đáng giá như hệ thống treo Fox giúp xe "dai sức" hơn khi di chuyển trên địa hình phức tạp, bộ lốp BF Goodrich có chiều rộng lớn, không chỉ giúp cho xe có thể đi được nhiều loại địa hình khác nhau mà còn cải thiện kiểu dáng hầm hố đặc trưng của dòng Raptor, tương tự như F-150 Raptor. Ngoài ra khoảng sáng gầm xe cao hơn, bánh xe hợp kim kích thước 17 inch được sơn đen.

Tính năng offroad của xe còn thể hiện qua bộ cản trước được thiết kế lại với góc tiếp cận cao hơn, giúp xe dễ dàng leo trèo. Ford Ranger Raptor còn trang bị hệ thống treo sau đa liên kết với lò xò cuộn như mẫu SUV Everest giúp cho chiếc bán tải này êm ái hơn khi vận hành ở điều kiện bình thường.

Gia Linh