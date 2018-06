Lexus sắp khai tử sedan hạng sang IS và GS?

Giống như nhiều nhà sản xuất khác, Lexus cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy xe thể thao đa dụng cho đô thị, đặc biệt là khi hãng xe Nhật Bản tỏ ra chậm chân hơn so với các đối thủ trong xu hướng này. Nằm trong xu thế đó, Lexus dường như cũng đang cân nhắc khai tử một số mẫu xe sedan để dồn tâm huyết vào những tân binh crossover mới.

Bằng chứng rõ ràng nhất của sự chuyển dịch này chính là việc hãng xe Nhật Bản thay thế mẫu hatchback CT bằng chiếc crossover nhỏ nhất của mình mang tên UX. Lexus gọi sự chuyển dịch này là một hành động để bắt kịp với thời đại nơi xe crossover là chìa khóa của thị trường và công ty vẫn đang tìm cách bắt kịp.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông David Christ, CEO mới của Lexus cũng tiết lộ công ty có khả năng sẽ đưa mẫu concept LF-1 Limitles mới ra mắt hồi đầu năm tại triển lãm Detroit trở thành chiếc crossover cao cấp nhất ngay trong thập kỷ này. Christ cũng chia sẻ thêm công ty đang đánh giá lại trên nhiều phương tiện và sẽ không ngạc nhiên nếu những sản phẩm có doanh số không tốt bị khai tử.

Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia tin rằng hai mẫu sedan IS và GS đang bị đặt lên bàn cân nhắc. Cả hai hiện đang ở cuối chu kỳ sản phẩm và Lexus chưa có bất kỳ động thái nào về thế hệ mới hay kế hoạch về phiên bản thay thế. Được biết, trong năm ngoái chỉ có 26.482 chiếc IS được bán ra tại Mỹ, giảm tới 28,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đức Cảnh