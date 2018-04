Vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh, Mitsubishi Xpander vừa “ẵm” giải thưởng “Xe của năm” tại thị trường Indonesia. Đây là hạng mục giải thưởng do Otomotif, một tờ báo uy tín của Indonesia tổ chức dành cho các mẫu ô tô được sản xuất, lắp ráp tại quốc gia này.

Ông Panji Maulana, Tổng biên tập Otomotif cho biết: “Các mẫu xe tham gia cạnh tranh giải thưởng này đều trải qua các bài kiểm tra, đánh giá của hội đồng giám khảo với các tiêu chí như thiết kế, tính năng, hiệu suất vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu và giá cả… Mẫu Mitsubishi Xpander đạt được số điểm cao nhất và trở thành nhà vô địch của năm 2018”.

Ngoài giải “Xe của năm”, Mitsubishi Xpander còn chiến thắng ở hai hạng mục giải thưởng “Xe MPV tốt nhất - Best of the Best MPV” và “Xe MPV cỡ nhỏ tốt nhất - Best of Small MPV”. Cú “ăn ba” này một lần nữa minh chứng cho thành công của Xpander sau gần 1 năm góp mặt trên thị trường.

Theo Mitsubishi, kể từ khi phân phối tại Indonesia vào tháng 8.2017, các phiên bản Xpander đã mang về cho hãng xe Nhật Bản khoảng 60.000 đơn đặt hàng. Riêng tháng 2.2018, Xpander còn lọt vào danh sách những mẫu ô tô bán chạy nhất “xứ vạn đảo”. Hiện tại, mẫu MPV này đang được sản xuất tại nhà máy của Mitsubishi tại Bekasi Prefecture, West Java, Indonesia. Theo kế hoạch, trong thời gian tới Mitsubishi Indonesia sẽ xuất khẩu mẫu xe này sang các thị trường như Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Mới đây, Mitsubishi Việt Nam cũng đã xác nhận sẽ nhập khẩu, phân phối Xpander vào quý III năm 2018 nếu kịp hoàn tất các thủ tục giấy tờ theo quy định.

Xpander sản xuất tại nhà máy Mitsubishi ở Indonesia trang bị động cơ xăng MIVEC dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 104 mã lự tại 6.000 vòng/phút mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hai tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu xe này vào khoảng 5 lít/100km. Tại thị trường Indonesia, các phiên bản Xpander có giá bán từ 189,05 - 245,35 triệu rupiah, tương đương khoảng 315 - 407 triệu đồng.

Hoàng Cường

Ảnh: Paultan