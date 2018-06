Vietnam AutoExpo 2018: Thêm thương hiệu xe mới

Vietnam AutoExpo 2018 đã kết thúc với khoảng 70.000 lượt khách tham quan trong không gian rộng 10.000 m2 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia trưng bày 350 gian hàng các loại, theo ban tổ chức. Điểm mới dễ nhận thấy nhất tại AutoExpo lần thứ 15 chính là nhiều khách tham quan cá nhân hơn, đặc biệt là giới trẻ với sự tham gia của một số thương hiệu mô tô phân khối lớn đi kèm hoạt động lái thử ngoài trời.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua sự hiện diện của thương hiệu xe thương mại GAZ đến từ Nga. Đến với triển lãm, GAZ mang tới 5 mẫu xe đại diện cho những dòng xe chủ lực, bán chạy của mình như xe tải bốc dỡ bên hông GAZelle NEXT, xe buýt 19 chỗ ngồi GAZelle NEXT Citiline, có khung gầm, xe tải bốc dỡ bên hông GAZelle Business 4x4, hai mẫu xe tải hạng trung GAZon NEXT và Sadko 4x4.

Theo đại diện của GAZ, sự có mặt của thương hiệu này bắt nguồn từ việc thực hiện Nghị định thư liên chính phủ về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải đã được ký kết giữa Nga và Việt Nam. Trong đó, GAZ đang cân nhắc thành lập liên doanh và bắt đầu bán hàng tại Việt Nam và triển lãm Vietnam AutoExpo là cơ hội để hãng xe đến từ xứ sở bạch dương thăm dò thị trường, thu thập phản hồi từ khách Việt trước khi gia nhập chính thức.

Bên cạnh GAZ, công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM cũng có mặt trưng bày những sản phẩm liên quan. So với bên ngoài và cửa ra vào, không gian bên trong triển lãm ảm đạm hơn vì chủ yếu là các gian hàng phụ tùng, đồ chơi xe hơi đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Đáng buồn là số gian hàng đến từ các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn chiếm phần lớn không gian triển lãm. Khác với các kỳ triển lãm trước, các gian hàng xe đạp, xe máy điện hoàn toàn vắng bóng tại Vietnam AutoExpo 2018.

Việt Đức