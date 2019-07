Kinh nghiệm lái ô tô trong mùa mưa bão

Kiểm tra tình trạng xe trước khi xuất phát

Trước khi bắt đầu một chuyến đi trong thời tiết mưa gió bạn cần cẩn trọng kiểm tra kỹ tình trạng của xe như hệ thống phanh hay độ căng của lốp, độ sâu của gai lốp. Những lốp xe nên được bơm căng vừa đủ và thay mới khi thấy có dấu hiệu mòn. Ngoài ra, điều bạn cần quan tâm không kém là cần gạt nước kính chắn gió còn hoạt động tốt không để thay mới phòng trường hợp bị hỏng.

Bình tĩnh khi mất kiểm soát

Tai nạn xảy ra chủ yếu là do tốc độ lái xe của bạn không phù hợp với điều kiện thời tiết. Nếu phần lốp xe đã có dấu hiệu mòn hoặc bạn đi qua vũng nước quá sâu so với dự tính với tốc độ cao có thể dẫn tới nguy cơ mất kiểm soát tay lái. Vì vậy, để tránh trượt bánh bạn nên lái xe ở tốc độ chậm hơn so với bình thường. Đặc biệt, với những chiếc xe không có ABS nên hạn chế sử dụng phanh quá nhiều.

Nếu xe bắt đầu có dấu hiệu bị mất kiểm soát điều bạn cần làm là giữ bình tĩnh không nên phanh hay quay đầu đột ngột vì điều này chỉ khiến xe bị trượt bánh dài hơn. Trong tình huống này bạn nên ngừng đạp ga cho đến khi xe bắt đầu chạy chậm lại và lấy lại được quyền kiểm soát tay lái. Nếu phải phanh, nhất định bạn hãy làm điều đó thật nhẹ nhàng vì bất cứ hành động thô lỗ nào cũng có thể khiến xe thêm mất cân bằng.

Giữ khoảng cách giữa các phương tiện

Với tầm nhìn bị giảm khi trời mưa, khoảng cách thông thường giữa các phương tiện giao thông sẽ cần lớn hơn rất nhiều. Tốc độ lái xe cũng nên chậm hơn vì thời tiết bất lợi thường gây ra tình trạng ùn tắc và giảm tốc độ phản ứng của các tài xế.

Tránh vũng nước nếu có thể

Đừng cố bắt chước quảng cáo SUV mà bạn từng thấy trước đó vì bạn không biết chắc chắn rằng dưới vũng nước có phải là một ổ gà khổng lồ hay không. Ngoài khả năng khiến vành bị hỏng hay bánh xe bị lệch, nước bắn vào động cơ có thể làm hỏng hệ thống. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn bắt buộc phải đi qua vũng nước nên nhấn bàn đạp phanh để làm khô nước tích lũy trên cánh quạt.

