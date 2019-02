Làm thế nào để về nhà an toàn sau khi uống rượu, bia?

Ở những bài viết trước, Thanh Niên đã đề cập đến những ảnh hưởng của bia rượu tới khả năng lái xe hay chế tài phạt đối với các tài xế không tuân thủ. Tuy nhiên, trong một số bữa tiệc đôi khi những chén rượu dù ít dù nhiều với đa số người là không tránh khỏi thì về nhà thế nào để an toàn cho mình và người khác?

Không đi xe tới bữa tiệc, nhậu

Thật kỳ cục nhưng đây lại là giải pháp an toàn nhất nếu bạn muốn “xõa” tại các bữa tiệc vui vẻ mà không phải bận tâm sẽ lái xe về nhà như thế nào. Bởi tin tôi đi, có thể trước khi ngồi vào bạn nhậu bạn đã tự nhủ sẽ không tự lái xe về nhà nhưng sau khi ngà ngà say quyết định của bạn có thể sẽ thay đổi đấy, đặc biệt là khi có tác động từ bên ngoài. Nếu không đi xe thì chắc chắn sẽ không có chuyện bạn tự lái xe về, rõ quá còn gì?

Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng bạn được những người bạn hào phóng cho quá giang. Đây có thể là trường hợp tồi tệ hơn cả việc bạn tự lái xe về nhà bởi khi quyết định tự lái xe nhiều người có thể sẽ đặt ra giới hạn, uống ít hơn bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp này bạn rõ ràng đang phó mặc bản thân vào người bạn của mình. Chính vì vậy, nếu đã quyết tâm không đi xe tới bữa tiệc thì cũng cần can đảm từ chối những lời mời cho quá giang từ những người bạn. Tại sao lại nói “can đảm” bởi trong lúc này có thể có những lời ra tiếng vào kích động vào cái tôi của bạn khiến bạn thay đổi quyết định ban đầu.

Gọi xe dịch vụ

Sau khi từ chối những lời mời quá giang, đừng ngại hãy tìm chỗ gửi phương tiện qua đêm (nếu đi xe) để gọi những dịch vụ gọi xe, có thể là taxi truyền thống hay xe ôm/taxi công nghệ. Hầu hết các nhà hàng, quán nhậu đều ở trong khu vực sầm uất, dễ dàng tìm cho bạn một chỗ gửi phương tiện an toàn nên có thể yên tâm gọi xe về nhà.

Một lưu ý nho nhỏ là bạn nên gọi xe qua các công ty taxi hay ứng dụng gọi xe trực tuyến để đảm bảo an toàn. Bởi trong tình trạng say xỉn không tỉnh táo nếu gặp kẻ xấu có thể bị lợi dụng. Việc gọi xe qua các công ty dịch vụ, app công nghệ với thông tin tài xế, lịch trình rõ ràng sẽ đảm bảo bản thân an toàn hơn cũng như dễ dàng xử khi khi chẳng may rơi, quên đồ trên xe. Những tài xế này cũng thường phục vụ bạn tận tâm, chu đáo hơn so với bên ngoài.

Trợ giúp từ người thân

Đây là trường hợp thứ 2 nên cân nhắc nếu bạn có những người đáng tin cậy để nhờ vả, đặc biệt là khi bạn không thể tìm kiếm được chỗ gửi phương tiện qua đêm. Việc nhờ người thân, thậm chí vợ, con chở về nhà sau mỗi bữa tiệc không phải là hành động đáng xấu hổ như một số lời trêu chọc thiếu suy nghĩ. Nó chứng tỏ bạn là người trưởng thành hơn, biết nghĩ tới an toàn của mình và cả những người đang tham gia giao thông khác.

Gọi lái xe thuê

Dù chưa phổ biến nhưng tại Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện các dịch vụ nhận lái xe thuê tại một số thành phố lớn. Thậm chí một số nhà hàng, quán nhậu cũng đã nắm bắt xu hướng triển khai hoặc hợp tác để triển khai dịch vụ này. Giống như việc gọi xe, thuê tài xế đưa bạn về nhà cũng cần thông qua các dịch vụ, công ty đảm bảo. Điều này còn quan trọng hơn bởi ngoài bạn còn có phương tiện và nhiều vật giá trị khác khiến bạn có thể gặp nguy hiểm về tài sản, thậm chí sức khỏe nếu chẳng may gặp phải kẻ xấu.

Việt Đức