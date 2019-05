Sử dụng ô tô tại Việt Nam: Vì sao nên dán phim cách nhiệt?

Một số tỉnh, thành phố trên cả nước vừa trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ ngoài trời tại một số nơi lên đến hơn 40 độ C làm cho khoang nội thất ô tô bị “hâm nóng”. Điều này không chỉ khiến người dùng ô tô có cảm giác khó chịu khi bước vào cabin xe, mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình sử dụng ô tô, dưới trời nắng nóng. Trong bối cảnh đó, dán phim cách nhiệt là một giải pháp được khuyên dùng khi sử dụng ô tô.

Vì sao nên dán phim cách nhiệt cho ô tô?

Theo một thử nghiệm thực tế vừa được thương hiệu phim cách nhiệt Hi-Kool tiến hành tại Việt Nam vào tháng 5.2019, cho thấy dưới thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời khoảng 40 độ C, khoang nội thất ô tô không dán phim cách nhiệt có thể bị “hâm nóng” lên đến trên 60 độ C.

Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngày càng tăng cao không chỉ làm giảm tuổi thọ các chi tiết trang bị bên trong xe, qua đó làm tăng chi phí vận hành, khấu hao mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dùng ô tô.

Mặc dù được che chắn khi ngồi trong ô tô, nhưng về lâu dài ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp qua cửa kính ô tô sẽ làm góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc những bệnh lý về da và thị lực cho người dùng ô tô. Cụ thể, bức xạ tia cực tím (UV) không chỉ khiến làn da trở nên đen, sạm, nhám... mà còn gây tổn thương, lão hóa và ung thư da. Với việc tia UV ngày càng đạt ngưỡng ở một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM... thời gian gần đây. Tỉ lệ ánh sáng xanh trong môi trường tăng cao sẽ tác động đến thị lực của người dùng ô tô. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh đục thủy tinh thể cho các tài xế.

Trong khi đó, thử nghiệm của Hi-Kool với những xe có dán phim cách nhiệt (tuỳ loại), khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 40 độ C cũng cho thấy, nhiệt độ trong khoang nội thất xe có thể giảm từ 8 - 20 độ C so với các xe không được trang bị phim cách nhiệt. Tùy vào chất lượng của mỗi loại phim cách nhiệt, sẽ góp phần làm giảm nhiệt độ, ngăn cản ánh sáng xanh và chống tia UV cho khoang nội thất ô tô.

Những lưu ý khi chọn phim cách nhiệt cho ô tô

Trong bối cảnh nhiệt độ vào mùa hè tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cao, chỉ số tia cực tím (UV) liên tục nằm trong mức báo động, nhiều người dùng ô tô đã chọn phương pháp dán phim cách nhiệt cho xe. Tuy nhiên, để chọn được phim cách nhiệt phù hợp, hiệu quả và tránh hàng nhái, hàng dởm... thì không phải ai cũng biết, đặc biệt là đối với những người mới mua xe.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại phim cách nhiệt ô tô có chất lượng, tính năng, nguồn góc xuất xứ và giá bán khác nhau. Thị trường phân phối dòng sản phẩm này cũng rất cạnh tranh, bởi ngoài những loại phim cách nhiệt của các thương hiệu lớn, được nhiều người biết đến như 3M, Hi-Kool, V-Kool, Llumar có giá từ 7 - 20 triệu đồng… còn có loại phim cách nhiệt xuất xứ Trung Quốc với giá bán chỉ 2 - 4 triệu đồng.

Thị trường cạnh tranh, nhất là thời điểm thời tiết nắng nóng, nhu cầu cao… khiến các nhà sản xuất phân phối liên tục “chạy đua” tung ra sản phẩm mới với nhiều tính năng. Mới đây, Hi-Kool vừa trình làng dòng sản phẩm phim cách nhiệt cao cấp Hi-Kool UVCare hoàn toàn mới. Theo đại diện nhà sản xuất phim cách nhiệt đến từ Mỹ, Hi-Kool UVCare có khả năng ngăn chặn 100% độ truyền của tia UV400 và 98% độ truyền của ánh sáng xanh.

Bên cạnh đó, với công nghệ Ceramic, sản phẩm này cách nhiệt tối ưu đến 80%. Ngoài ra, UVCare còn có kế thừa các tính năng của các dòng phim cách nhiệt Hi-Kool như: chống lóa, tỉ lệ phản gương thấp và không cản trở khả năng truyền tín hiệu GPS… Đây đều là những thông số, tính năng cơ bản của phim cách nhiệt mà người mua cần quan tâm, so sánh khi lựa chọn, sử dụng cho ô tô. Hiện tại, với dòng phim cách nhiệt UVCare, Hi-Kool có các sản phẩm như UV15, UV35, UV70 với giá bán từ 8 - 11 triệu đồng, tùy từng dòng xe.

Ngoài những thông số về khả năng cách nhiệt, ngăn chặn tia UV, ánh sáng xanh, chống lóa, tỉ lệ phản gương thấp và không cản trở khả năng truyền tín hiệu GPS… các yếu tố như giá thành, dịch vụ và chế độ bảo hành phim cách nhiệt là các yếu tố người mua cần quan tâm. Không nên vì “ham rẻ” mà lựa chọn các loại phim cách nhiệt không đảm bảo chất lượng, có tỉ lệ cách nhiệt, tia UV quá thấp.

Nên chọn các thương hiệu phim cách nhiệt có uy tín và hệ thống cửa hàng dịch vụ rộng rãi, để thuận tiện cho khi dán phim cũng như kiểm tra, bảo hành… Với những xe mới dán phim cách nhiệt xong, nên chờ 48 giờ mới hạ kính xuống để lớp phim đủ thời gian gắn chặt vào bề mặt kính. Thậm chí một số loại phim cách nhiệt cần thời gian chờ đến 72 giờ. Sau đó, nên hạn chế lên/xuống kính trong 3 ngày đầu.

Hoàng Cường