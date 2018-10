Bỏ qua những quái vật tiền tỉ nặng “đô” cả về kích thước lẫn động cơ, vẫn có những mẫu xe tay ga nhỏ bé hơn nhưng vẫn mang trong mình sức mạnh vượt trội so với những mẫu xe sử dụng động cơ 125/150 phân khối truyền thống…

Vespa GTS 300 ABS

Mặc dù vẫn mạnh mẽ ngay từ phiên bản 125 phân khối và mới đây là 150 phân khối nhưng nếu vẫn chưa hài lòng mà lỡ thích dòng GTS thì bản 300 cc sinh ra là dành cho bạn. Đây cũng là mẫu xe ga 300 phân khối giá rẻ nhất thị trường có giá 120 triệu đồng nhờ lợi thế lắp ráp nguyên chiếc tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ Quasar xi lanh đơn 4 thì 300 phân khối phun xăng điện tử cho công suất 20,92 mã lực tại vòng tua máy 7.750 vòng/phút, mô men xoắn 22 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Kìm hãm sức mạnh từ động cơ 300 phân khối là hệ thống phanh ABS 2 kênh. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo ASR đi kèm một số tiện ích khác như khóa an toàn, cổng sạc USB. Kích thước bệ vệ nhưng thanh thoát và lịch lãm nhờ những đường cong trứ danh đã làm lên tên tuổi hãng xe Ý cùng các gam màu nổi bật, GTS thực sự là một chiếc xe không thể bỏ qua nếu tập trung vào yếu tố: Đẹp - Mạnh - Rẻ.

Honda SH300i

Chính thức bán ra chính hãng từ cuối năm 2016, Honda SH300i nhập khẩu nguyên chiếc có giá còn rẻ hơn cả các cửa hàng tư nhân bên ngoài. Tuy nhiên, mức giá 248 triệu đồng vẫn cao hơn gấp đôi so với đối thủ Vespa GTS 300 cùng sức mạnh. Tất nhiên, nếu so kè về trang bị hay “nhan sắc” đối thủ đến từ Ý cũng chẳng chịu kém cạnh, khác biệt về giá chủ yếu do nhập khẩu và lắp ráp. Hy vọng rằng trong tương lai Honda sẽ nội địa hóa dòng xe này giống như đã từng làm với phiên bản dung tích nhỏ hơn.

So với người anh em “nội địa”, SH “ngoại” sở hữu thiết kế khác biệt ở một số chi tiết mang lại cảm giác mạnh mẽ, cao cấp hơn. Xe sử dụng động cơ SOHC 300 phân khối cho công suất 24,8 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút, mô men xoắn 25,5 Nm tại 5.000 vòng/phút. SH300i cũng được trang bị phanh ABS 2 kênh, sạc di động, chìa khóa Smartkey và công nghệ đèn LED.

Peugeot Satelis RS400i

Nếu như hai mẫu xe kể trên vẫn “chưa đủ” sức mạnh thì có lẽ chiếc xe ga đến từ Peugeot sẽ đáp ứng được phần nào. Satelis RS400i sử dụng động cơ 400 phân khối phun xăng điện tử cho công suất 37,2 mã lực tại vòng tua 7.250 vòng/phút, mô men xoắn 38,1 Nm tại 5.500 vòng/phút. Đáng tiếc động cơ chỉ đáp ứng tiêu chuẩn Euro 3 thay vì Euro 4 như hai mẫu xe kể trên. Tất nhiên, với sức mạnh trên nó cũng được trang bị phanh ABS 2 kênh cùng trang bị khác như đầu sạc 12V nhưng lại chỉ dùng đèn pha halogen.

Cũng mang thiết kế đến từ châu Âu nhưng với phong cách hầm hố kiểu “phi thuyền”, Satelis RS400i khá kén khách hàng tại Việt Nam. Bù lại thiết kế này mang đến cho xe cốp đựng đồ rộng, vị trí ngồi thoải mái cho cả người lái lẫn người ngồi sau trong những hành trình dài. Xe có giá 280 triệu đồng, là lựa chọn đáng chú ý bên cạnh Honda SH300i.

