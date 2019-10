Xem ASEAN NCAP tra tấn xe VinFast Fadil, Lux A2.0 và SA2.0

Sau clip đánh giá an toàn tại trung tâm kiểm định độc lập được VinFast tiết lộ cách đây vài tháng, hãng xe Việt vừa tiết lộ một clip ngắn với logo của ASEAN NCAP. Tổ chức đánh giá an toàn uy tín cho những xe bán ra tại thị trường Đông Nam Á. Theo đó, cả Fadil và Lux A2.0/SA2.0 đều phải trải qua những bài test mô phỏng va chạm khôc liệt nhất từ phía trước và ngang hông.

Thông qua những bài test này, các chuyên gia của ASEAN NCAP sẽ dựa trên số liệu thu thấp được đánh giá các hạng mục an toàn như độ cứng và độ biến dạng thân vỏ, các phần cạnh sắc nhọn trên thân vỏ sau va chạm cũng như các chức năng, tính năng an toàn, khả năng bảo vệ hành khách, tốc độ và vị trí nổ túi khí để chấm điểm an toàn theo thang điểm 5 sao. Qua clip có thể thấy xe VinFast hấp thụ lực xung kích tốt, khoang lái gần như không bị biến dạng, túi khí đã nổ.

[VIDEO] Đánh giá an toàn được cho là thực hiện bởi ASEAN NCAP

Nhiều khả năng xe VinFast sẽ vượt qua được những tiêu chuẩn của ASEAN NCAP đúng như cam kết của hãng này về một chiếc xe chất lượng, an toàn. Dự kiến, trong vài ngày nữa ASEAN NCAP sẽ công bố kết quả chính thức, trao chứng nhận an toàn cho những xe vượt qua các bài test của họ. Tới lúc đó chúng ta sẽ biết xe VInFast có đạt chuẩn an toàn hay không và an toàn nhất ở hạng mục nào.